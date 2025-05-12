Роботодавці назвали затребувані професії і поскаржились на нереалістичні зарплатні бажання
До рейтингу найбільш потрібних серед роботодавців в Україні потрапили в основному робітничі професії.
Про це свідчать результати дослідження ринку праці, проведеного спільно швейцарською організацією Helvetas Swiss Intercooperation, Державною службою зайнятості та Федерацією роботодавців України.
Рейтинг найбільш затребуваних професій:
- тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва,
- слюсар-ремонтник,
- електрогазозварник,
- електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування,
- сестра медична (брат медичний),
- слюсар з ремонту рухомого складу,
- водій автотранспортних засобів,
- швачка.
Автори дослідження наголошують, що цей перелік стане дорожньою картою роботи Держслужби зайнятості щодо напрямків навчання безробітних та учасників бойових дій.
В повідомленні також йдеться, що близько 35% роботодавців планують підвищення рівня оплати праці у 2025 році, однак значна частина претендентів має нереалістичні фінансові очікування, що створює розрив між попитом і пропозицією на ринку праці.
Нагадаємо:
Середня зарплата в Україні серед пропозицій роботи у квітні сягнула 24,5 тис. грн, що більше березневого показника на 500 грн та показника лютого на 1000 грн.
В Україні у квітні в 56% вакансій роботодавці очікували від шукачів досвід роботи. Відповідно, 44% пропозицій підходять і для новачків.