Ситуація із платіжним балансом контрольована, але дисбаланси продовжують накопичуватись – Гетманцев

Поточна ситуація із платіжним балансом залишається контрольованою, але на жаль дисбаланси продовжують накопичуватись.

Про це повідомляє голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Як і 2023 – 2024 рр. загальне сальдо платіжного балансу сформовано двома протилежними тенденціями. Негативним сальдо на боці рахунку поточних операцій (РПО), що відображає насамперед розширення дефіциту торгівлі товарами, і позитивним сальдо фінансового рахунку, сформованим надходженням офіційних зовнішніх запозичень до державного сектору", – написав він у Telegram.

Він зазначив, що сальдо по фінансовому рахунку залишається профіцитним, розширившись до 9,3 млрд. дол. (+31%). Його повністю сформовано за рахунок офіційних зовнішніх запозичень до бюджету, що із великим запасом перекрили відтік валюти за операціями приватного сектору, зазначає Гетманцев.

Відмінність від минулих періодів, що більша частина таких запозичень носить умовний характер у рамках ініціативи ERA, пише він.

"Згідно Бюджетного кодексу та за договором із ЄС (Про механізм кредитного співробітництва із ЄС, ULCM) , вони обслуговуються і погашаються не з бюджету, а за рахунок прибутків від знерухомлених російських активів. Кредитор (ЄС) має обмежене право вимагати повернення такого кредиту, зокрема у випадку виплати репарацій за заподіяну шкоду унаслідок війни з боку росії", – додає Гетманцев.

За його словами, розширення дефіциту рахунку поточних операцій залишається ключовим макро-фінансовим ризиком у довгостроковій перспективі, коли обсяги офіційної зовнішньої підтримки можуть скорочуватись.

"Мінімізація цих ризиків передбачає насамперед активізацію роботи із партнерами з метою залучення додаткового фінансування (понад обсяги, зафіксовані в існуючих програмах та ініціативах), розширення експортного потенціалу і логістики, суттєве збільшення залучення прямих іноземних інвестицій", – зазначає голова комітету.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що зростання економіки України в першому кварталі 2025 року уповільнилось. Порівняно з минулими роками в Україні спостерігається уповільнення економічного зростання: у 2023 році зростання ВВП було на рівні 5,5%, у 2024 році – 2,9%. Тобто падіння темпів росту вже було торік.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія (ЄК) погіршила прогноз зростання ВВП України в 2025 році до 2,0% з очікуваних у листопаді 2,8%, а у 2026 році – відповідно до 4,7% з 5,9%. Подальше уповільнення економічної активності прогнозують, оскільки війна продовжує чинити значний тиск на виробничі потужності та ділові настрої в Україні.

Раніше також повідомлялося, що за січень-травень надходження до бюджету від "податку на Google" становлять близько 7 млрд грн (або 76,1 млн євро/85,2 млн дол). Це на 1,8 млрд грн більше, ніж за той самий період торік. Данило Гетманцев зазначив, що обсяг оподатковуваних електронних послуг зріс на 29,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.