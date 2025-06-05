Ситуация с платежным балансом контролируемая, но дисбалансы продолжают накапливаться - Гетманцев

Текущая ситуация с платежным балансом остается контролируемой, но к сожалению дисбалансы продолжают накапливаться.

Об этом сообщает председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Как и 2023 - 2024 гг. общее сальдо платежного баланса сформировано двумя противоположными тенденциями. Отрицательным сальдо на стороне счета текущих операций (РПО), что отражает прежде всего расширение дефицита торговли товарами, и положительным сальдо финансового счета, сформированным поступлением официальных внешних заимствований в государственный сектор", - написал он в Telegram.

Он отметил, что сальдо по финансовому счету остается профицитным, расширившись до 9,3 млрд. долл. (+31%). Оно полностью сформировано за счет официальных внешних заимствований в бюджет, которые с большим запасом перекрыли отток валюты по операциям частного сектора, отмечает Гетманцев.

Отличие от прошлых периодов, что большая часть таких заимствований носит условный характер в рамках инициативы ERA, пишет он.

"Согласно Бюджетному кодексу и по договору с ЕС (О механизме кредитного сотрудничества с ЕС, ULCM), они обслуживаются и погашаются не из бюджета, а за счет доходов от обездвиженных российских активов. Кредитор (ЕС) имеет ограниченное право требовать возврата такого кредита, в частности в случае выплаты репараций за причиненный ущерб в результате войны со стороны России", - добавляет Гетманцев.

По его словам, расширение дефицита счета текущих операций остается ключевым макро-финансовым риском в долгосрочной перспективе, когда объемы официальной внешней поддержки могут сокращаться.

"Минимизация этих рисков предусматривает прежде всего активизацию работы с партнерами с целью привлечения дополнительного финансирования (сверх объемов, зафиксированных в существующих программах и инициативах), расширение экспортного потенциала и логистики, существенное увеличение привлечения прямых иностранных инвестиций", - отмечает глава комитета.

Напомним:

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