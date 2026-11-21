Біткоїн впав до найнижчого рівня за два роки, оскільки побоювання інвесторів щодо завищеної вартості акцій компаній у сфері штучного інтелекту посилили занепокоєння на ринках і спричинили падіння інших ризикових активів.

Про це пише Reuters.

Станом на ранок біткоїн подешевшав на 5,1% – до 55 830 доларів. Це найнижчий показник із вересня 2024 року, зазначають аналітики.

У п'ятницю, біткоїн уперше із липня опустився нижче позначки 60 тисяч доларів.

Криптовалютні ринки перебувають під тиском одразу кількох чинників. Серед них – побоювання інвесторів щодо прибутковості масштабних інвестицій в інфраструктуру штучного інтелекту та зростання вартості запозичень.

На настрої ринку вплинули регуляторні ризики після перемоги демократів на проміжних виборах у США і відхід генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга.

Нагадаємо:

На світових фондових ринках 20 листопада продовжився розпродаж, оскільки рекордний вихід на біржу розробника Claude компанії Anthropic не зміг відновити довіру інвесторів до сектору штучного інтелекту.