Найпопулярніша у світі криптовалюта Bitcoin за місяць втратила у вартості 28,3%, опустившись до ціни 59 214 доларів за монету.

Про це йдеться у статистиці Google Фінанси.

З 20 жовтня 2026 року найпопулярніша у світі криптовалюта опустилась з 82 тисяч доларів до 59 тисяч доларів.

За останні 4 дні з 16 листопада Bitcoin впав з 64 900 доларів за монету до 59 214 доларів.

Нагадаємо:

У серпні ключова криптовалюта біткойн опускалась нижче позначки 80 000 доларів після того, як голова Федеральної резервної системи Кевін Варш пообіцяв повернути інфляцію до цільового рівня, що спричинило зростання дохідності короткострокових казначейських облігацій.