В Україні можуть врегулювати крипторинок уже цього тижня

Податковий комітет Верховної Ради рекомендував нардепам ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт №10225-д щодо врегулювання обороту віртуальних активів в Україні.

Про це повідомили нардепи Ярослав Железняк та Данило Гетманцев.

Рішення комітет ухвалив одностайно.

Автори погодили всі позиції з регуляторами – Національним Банком (НБУ) та Нацкомісією з регулювання цінних паперів та фондових ринків (НКЦПФР).

"Ми продовжуємо працювати над формуванням зрозумілих, збалансованих та дієвих правил для сфери віртуальних активів.

Важливо, щоб майбутнє регулювання враховувало як розвиток інноваційного ринку, так і вимоги фінансової стабільності та безпеки", – написав голова податкового комітету Гетманцев.

Наступний етап – розгляд законопроєкту Верховною Радою. Железняк повідомив, що це може відбутися вже цього тижня.

Нагадаємо:

У вересні 2025 року Рада підтримала законопроєкт у першому читанні.

4 листопада цього року нардепи вже повідомляли про підтримку законопроєкту Податковим комітетом Ради перед другим читанням.

Водночас 5 листопада стало відомо, що НБУ виступив проти ухвалення законопроєкту № 10225-д про врегулювання ринку віртуальних активів перед другим читанням.

Основними ризиками Нацбанк вважав неконтрольований допуск іноземних токенів, регуляторні прогалини й невірні вимоги, а також ризики монополізації та корупції під час авторизації.