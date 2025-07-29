Сім торговельних мереж ухилились від сплати 668,5 мільйонів податків внаслідок дроблення бізнесу

В Україні сім торговельних мереж ухилились від сплати податків внаслідок дроблення бізнесу. Бюджет втратив через це 668,5 млн гривень ПДВ.

Про це повідомила в. о. голови Державної податкої служби Леся Карнаух у Facebook.

Йдеться про 6 мереж з продажу побутової техніки та електроніки, а також одну – з реалізації жіночого одягу та взуття.

Свою діяльність юридичної особи штучно розподілили між десятками ФОП, які працюють за спрощеною системою оподаткування, зазначила Карнаух.

За її словами, усього виявлено 491 такий ФОП. Їхній загальний дохід понад 4 млрд гривень. ФОП пов’язані між собою: користуються одними й тими ж IP-адресами, мають спільні місця реєстрації, працюють у тих самих торгових точках, користуються однією торговою маркою та навіть мають спільних працівників.

"Наразі інформація про виявлені факти правопорушень вже передана до Бюро економічної безпеки України", – наголосила в. о. голови ДПС.

Нагадаємо:

В Україні 8 882 компанії наразі перебувають у Клубі білого бізнесу. Вони повинні демонструвати відкритість, сумлінно сплачувати податки, подавати звітність та не мати зв’язків із Росією.