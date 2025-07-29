Семь торговых сетей уклонились от уплаты 668,5 миллионов налогов в результате дробления бизнеса

В Украине семь торговых сетей уклонились от уплаты налогов в результате дробления бизнеса. Бюджет потерял из-за этого 668,5 млн гривен НДС.

Об этом сообщила и. о. председателя Государственной налоговой службы Леся Карнаух в Facebook.

Речь идет о 6 сетях по продаже бытовой техники и электроники, а также одной - по реализации женской одежды и обуви.

Свою деятельность юридические лица искусственно распределили между десятками ФЛП, которые работают по упрощенной системе налогообложения, отметила Карнаух.

По ее словам,всего выявлено 491 такой ФЛП. Их общий доход более 4 млрд гривен. ФЛП связаны между собой: пользуются одними и теми же IP-адресами, имеют общие места регистрации, работают в тех же торговых точках, пользуются одной торговой маркой и даже имеют общих работников.

"Сейчас информация о выявленных фактах правонарушений уже передана в Бюро экономической безопасности Украины", - подчеркнула и. о. председателя ГНС.

Напомним:

В Украине 8 882 компании сейчас находятся в Клубе белого бизнеса. Они должны демонстрировать открытость, добросовестно платить налоги, подавать отчетность и не иметь связей с Россией.