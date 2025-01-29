Шок на ринку ШІ може спричинити зростання ширшого фондового ринку США

Розвиток у сфері штучного інтелекту, який вплинув на ціни активів, може допомогти підготувати підґрунтя для зростання акцій не лише вузької групи акцій технологічних компаній, які підштовхнули ринок до зростання.

Про це пише Reuters.

За останні два роки технологічний сектор S&P 500 зріс на 90%, що майже вдвічі перевищило зростання загального базового індексу.

Але в понеділок сектор різко впав у ціні, оскільки інвестори врахували наслідки дешевої китайської моделі штучного інтелекту, і акції відомих технологічних компаній, таких як Nvidia, Broadcom і Oracle, зазнали значного падіння.

Лідерство на ринку було особливо сконцентровано в групі "Чудова сімка": Nvidia, Apple, Microsoft, материнська компанія Google Alphabet, Amazon, власник Facebook Meta Platforms і Tesla.

За словами старшого індексного аналітика S&P Dow Jones Indices Говарда Сілверблата, на ці акції разом припадає 55% загального прибутку S&P 500 з кінця 2022 року станом на понеділок.

Цього року, однак, "Велика сімка" в цілому негативно вплинула на показники S&P 500 станом на понеділок.

Ознаки зародження ротації були очевидні на тлі падіння DeepSeek. Навіть коли S&P 500 впав на 1,5% в понеділок, тягнучи за собою акції, які мають велику вагу в індексі, близько 70% складових S&P 500 зросли.

Індекс зростання S&P 500, який в значній мірі складається з акцій технологічних компаній, впав у понеділок приблизно на 3,6%, тоді як аналогічний індекс фондових індексів зріс майже на 1%. Згідно з даними LSEG, це була найбільша одноденна перевага у відсотках для акцій, що мають цінність, а не демонструють зростання за останні 30 років спостережень.

Очікується, що у 2025 році прибутки "Великої сімки" зростуть на 19% проти 12,3% для решти індексу, каже старший аналітик LSEG Таджіндер Діллон.

Нагадаємо:

Акції технологічних компаній США значно зменшилися під час передторгової сесії через прорив китайського стартапу DeepSeek у сфері штучного інтелекту.

Китайський стартап DeepSeek, що займається розробкою штучного інтелекту, в понеділок обвалив світові акції технологічних компаній, поставивши під сумнів технологічне домінування Америки.