Міненерго розповіло про підготовку до будівництва 1,5 ГВт генерації

Потенційні учасники конкурсу на будівництво понад 1,5 ГВт нової генеруючої потужності надали зауваження та пропозиції до конкурсної документації.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Йдеться про конкурсу на будівництво нової генеруючої потужності – загалом в енергосистемі України має з'явитись 1505 МВт розподіленої газової генерації. Проєкт буде реалізований у Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Одеській, Чернігівській, Київській областях та м. Київ.

Міненерго повідомляє, що генеруюче обладнання має бути новим і з можливістю запусук в умовах відсутності напруги у зовнішній мережі.

Час гарантованої безперервної роботи генеруючої одиниці має становити не менше 16 годин, повна активація встановленої потужності генеруючого обладнання із зупиненого стану – не більше, ніж за 30 хвилин від моменту отримання відповідної команди Укренерго.

Крім того, мінімальний термін гарантованої експлуатації обладнання, згідно з технічними вимогами – не менше 20 років (або 100 тисяч годин напрацювання).

Під головуванням першого заступника міністра енергетики України, голови Комісії з проведення конкурсу на будівництво нової генеруючої потужності Артема Некрасова відбулася нарада.

Із бізнесом обговорили вимоги до конкурсної документації, процедури, яких повинні дотримуватися учасники конкурсу тощо.

"Ми відкриті до діалогу з бізнесом і опрацюємо усі надані комісії пропозиції", – запевнив Некрасов.

За його словами, 1,5 ГВт високоманевреної розподіленої газової генерації, які будуть побудовані, дозволять суттєво зменшити проблему енергодефіцитності найбільш постраждалих від російських обстрілів регіонів.

Нагадаємо:

Раніше комісія з проведення конкурсу на будівництво понад 1,5 ГВт нової генерації офіційно затвердила правила та вимоги до учасників і чекає на пропозиції інвесторів.

Раніше міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомив, що Україна планує відновити та збудувати об'єкти генерації електроенергії потужністю в понад 10 ГВт до настання зими 2026-2027 років.