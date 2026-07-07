Будівництво понад 1,5 ГВт нової генерації: уряд оголосив вимоги для учасників

Комісія з проведення конкурсу на будівництво понад 1,5 ГВт нової генерації офіційно затвердила правила та вимоги до учасників і чекає на пропозиції інвесторів.

Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

"Розпочинаємо наступний етап конкурсу на будівництво понад 1,5 ГВт нової генерації. Затверджено конкурсну документацію для майбутніх учасників", – написав він у Телеграм.

Комісія з проведення конкурсу офіційно затвердила правила та вимоги до учасників. Тепер потенційні інвестори мають 20 днів для подання своїх зауважень та пропозицій.

Конкурс передбачає введення в експлуатацію 1505 МВт нових високоманеврених генеруючих потужностей.

Він зазначив, що це мають бути абсолютно нові установки, що не були в експлуатації раніше. Нові енергооб'єкти будуть збудовані у найбільш енергодефіцитних регіонах — Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Одеській, Чернігівській, Київській областях та місті Києві.

Кожен об'єкт повинен мати гарантовану потужність щонайменше 10 МВт, бути оснащений другим рівнем захисту, забезпечувати роботу в умовах відсутності напруги у зовнішній мережі та мати гарантований строк експлуатації не менше 20 років або 100 000 годин.

Держава забезпечить інвесторам механізм компенсації імовірної різниці в ціні електроенергії у пікові години — вранці та ввечері.

Також, за словами Шмигаля, опрацьовується можливість страхування воєнних ризиків щодо знищення або пошкодження обладнання через механізм дерискінгу, напрацьований Секретаріатом Енергетичного Співтовариства.

"Очікуємо, що весь запланований обсяг потужностей буде введений в експлуатацію до кінця 2027 року. Це стане одним із ключових елементів розвитку розподіленої генерації та посилення енергетичної безпеки України", – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо:

Раніше міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомив, що Україна планує відновити та збудувати об'єкти генерації електроенергії потужністю в понад 10 ГВт до настання зими 2026-2027 років.

Шмигаль на URC2026 заявив, що Україна до 2035 року має стратегічну мету повернутися до 54 ГВт генеруючої потужності – її рівня до початку агресії РФ у 2014 році.