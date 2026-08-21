Власенко знову став головою НКРЕКП: його попередник пробув на посаді 2 тижні

Юрія Власенка знову обрали головою Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг – його попередник Рулсан Слободян пробув на посаді 16 днів.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

"Юрія Власенка обрано Головою Регулятора. Рішення ухвалено членами Комісії шляхом таємного голосування відповідно до встановленої законом процедури", – йдеться у повідомленні.

До цього Руслан Слободян, якого призначили на посаду 5 серпня, добровільно склав повноваження голови НКРЕКП та продовжуватиме роботу як член комісії.

Нагадаємо:

Юрій Власенко вперше був обраний головою НКРЕКП 2 серпня 2024 року. До цього він обіймав посаду першого заступника міністра енергетики (2021-2024).

На початку серпня термін його повноважень сплинув і на голосуванні за нового голову переміг Слободян, що був членом комісії з кінця липня 2024 року.