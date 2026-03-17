Шмигаль розповів, які уроки функціонування енергосистеми засвоїла Україна

Трансформація архітектури енергосистем, зокрема доповнення традиційних енергосистем автономними енергетичними кластерами – важлива умова для планування стійкості енергетичних систем до нових безпекових викликів.

Про це перший віце-прем'єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль сказав під час засідання Ради Міністрів ЄС з питань енергетики у Брюсселі.

Він представив європейським партнерам ключові уроки функціонування енергосистеми України в умовах повномасштабної війни та масованих російських атак.

"Цієї зими українська енергосистема працювала в умовах високої інтенсивності російських ударів. 31 січня ворожі атаки призвели до тимчасового відокремлення енергосистем України та Молдови від континентальної Європи", – зазначив Шмигаль.

Цей інцидент підкреслює: російська загроза не знає кордонів, наголосив віце-прем'єр-міністр.

Очільник Міненерго зазначив, що досвід України є важливим для європейських партнерів у контексті планування стійкості енергетичних систем до нових безпекових викликів.

Першим ключовим уроком є необхідність комплексного захисту енергетичної інфраструктури.

За його словами, інтеграція активного захисту (ППО та РЕБ) та пасивного захисту (вибухостійких конструкцій і фізичного укріплення) у кожен проект модернізації та нового будівництва.

"Далекобійні дрони можуть досягати практично будь-якої частини Європи. Саме тому переосмислення енергетичної інфраструктури має починатися вже зараз", – підкреслив Шмигаль.

Другим важливим уроком є швидке відновлення пошкоджених об'єктів та створення стратегічних резервів обладнання.

Цієї зими важливу роль у стабільності енергосистеми відіграли українські енергетичні хаби, однак для ефективного реагування на нові атаки необхідно створювати значні резерви критично важливого обладнання.

Третім уроком є необхідність посилення фінансових інструментів реагування на енергетичні кризи.

"Енергетична безпека сьогодні потребує швидких рішень, оперативних закупівель та доступу до фінансових ресурсів для відновлення інфраструктури", – додав Шмигаль.

Четвертим уроком є трансформація архітектури енергосистем, зокрема доповнення традиційних енергосистем автономними енергетичними кластерами, здатними працювати незалежно, говориться у повідомленні.

П'ятим важливим елементом є подальша диверсифікація енергетичних систем та посилення міждержавної інтеграції.

Українська енергосистема вже синхронізована з континентальною європейською мережею, а наступним кроком має стати розширення можливостей імпорту електроенергії з Європейського Союзу до 3,5 ГВт.

Україні вдалося відновити 3,5 ГВт з пошкоджених за зиму 9 ГВт генерації генераційних потужностей, до кінця травня є можливість відновлення більше 2 ГВт.

Міністр енергетики повідомив, що уряд планує відновити 4 ГВт генерації і має мету розбудувати додатково 1,5 ГВт, тому сподівається цього року залучити на це від партнерів п'ять мільярдів євро.

Раніше повідомлялося, що з жовтня 2025 року Росія пошкодила понад 9 ГВт генераційних потужностей ТЕС, ТЕЦ та ГЕС. Наразі після атак вдалося частково відновити 3,5 ГВт.

Взимку дефіцит електроенергії в енергосистемі України становив 5–6 ГВт, зараз – скоротився до 1 ГВт, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.