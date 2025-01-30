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"Укрпошта" переходить на автоматичне сортування посилок і обіцяє швидке доставлення

Віктор Волокіта — 30 січня, 17:39
Укрпошта переходить на автоматичне сортування посилок і обіцяє швидке доставлення
укрпошта

"Укрпошта" до 3 лютого завершить перехід до оброблення посилок в автоматизованому форматі.

Про це гендиректор компанії Ігор Смілянський сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Уже з наступного понеділка процес автоматизації буде остаточно завершено і 100% посилок Укрпошта оброблятиме на роботизованих лініях. Доставлення, як ми й обіцяли, відбуватиметься наступного дня", – розповів Смілянський.

Він також повідомив, що у 2024 році в процеси автоматизації сортувальних центрів "Укрпошта" інвестувала 1 млрд грн власних коштів. Компанія спрямувала їх на придбання обладнання у вітчизняних виробників.

Нагадаємо:

"Укрпошта" після передачі йому акцій Першого інвестиційного банку (PinBank) запропонує міноритарним акціонерам процедуру викупу.

Укрпошта

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