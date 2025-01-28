В Україні зростуть ціни на залізничні квитки до Польщі та Угорщини

З 1 лютого 2025 року зростуть ціни на залізничні квитки до Польщі та Угорщини через зменшення знижок.

Про це повідомила "Укрзалізниця".

Ціни на поїзди до Австрії та Молдови залишаться без змін.

Причина підвищення – значні збитки від пасажирських перевезень (18 млрд грн минулого року) через подорожчання витратних матеріалів та енергоресурсів.

"Раніше для популяризації власних міжнародних сполучень Укрзалізниця погодила спеціальні знижки із залізницями сусідніх країн. Наразі компанія вимушена поступово переглядати розмір цих знижок", – повідомили в компанії.

Квитки до Польщі подорожчають на 9-27% в купе і на 20-27% в Інтерсіті+ та СВ

На найпопулярнішому маршруті Київ-Варшава підвищення становитиме 37%, на маршруті Київ-Будапешт – 17% в СВ та 21% в купе.

До 31 січня 2025 року ще можна придбати квитки на лютий за старими цінами.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" на обраних поїздах запускає послугу повноцінних обідів у тестовому режимі.