Миллионные убытки: россияне уничтожили картофелехранилище и сельхозтехнику агрофирмы

Во время массированной российской атаки в ночь на 25 мая пострадало агропредприятие в Черниговской области.

Об этом сообщили во Всеукраинском аграрном совете (ВАР).

В результате ракетного удара полностью уничтожено хранилище для хранения картофеля со встроенным оборудованием и контейнерами, а также сортировочный цех.

Значительные повреждения получили соседнее хранилище, зерносклад и навес между складскими помещениями.

"Полностью уничтожены производственные запасы, которые находились в хранилище. Взрывной волной повреждена сельхозтехника: тракторы, сажалку, погрузчик Manitou и многое другое. Техника частично уничтожена, частично повреждена", - прокомментировал директор предприятия Николай Гордейчук.

Предварительные убытки агропредприятия оценили в более 50 млн грн.

Гордийчук является директором ООО "Агрико Украина" - официального представителя нидерландского кооператива Agrico.

ООО "Агрико Украина" - ведущий игрок на украинском рынке семенного картофеля с долей более 50%. Компания импортирует и выращивает семенной материал из Нидерландов, имеет два хозяйства: ООО "Бровары картофель" (с. Семиполки, Киевская область) и ООО "АФ Андреевское" (Черниговская область).

Предприятие обрабатывает более 150 га картофеля и владеет несколькими картофелехранилищами с сортировочными и фасовочными линиями, которые также используются как учебные площадки для промышленных производителей. Компания является владельцем торговой марки "Papas".

От российской атаки, вероятно, пострадало предприятие агрокомпании в селе Авдеевка Черниговской области - ООО "АФ Андреевское", директором которого также является Гордейчук.

Напомним:

В ночь на 25 мая войска РФ совершили очередную атаку на Днепропетровскую область, применив ракеты, дроны-камикадзе, авиационные бомбы и артиллерию. Пострадали несколько районов, повреждены промышленные объекты, жилые дома и инфраструктура.