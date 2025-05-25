Масована нічна атака на Дніпропетровщину: пошкоджено підприємства, будинки та АЗС – ОВА

Українська правда

У ніч на 25 травня війська РФ здійснили чергову атаку на Дніпропетровську область, застосувавши ракети, дрони-камікадзе, авіаційні бомби та артилерію. Постраждали кілька районів, пошкоджено промислові об'єкти, житлові будинки та інфраструктуру.

Джерело: голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак

Деталі: За словами очільника області, внаслідок нічного обстрілу Павлограда ворожі "Шахеди" та ракети влучили у промислове підприємство. Внаслідок удару виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

Пряма мова: "Поцілив безпілотником ворог і по Дніпру. Загорілася триповерхова будівля. Вогонь оперативно загасили.

Деталі: Окупанти застосовували дрони та керовані авіаційні бомби (КАБи) по Межівській, Новопавлівській та Васильківській громадах Синельниківського району. Унаслідок обстрілів пошкоджено приватний будинок, автозаправну станцію та ще одне підприємство.

По Нікопольщині ворог гатив FPV-дронами, артилерією та боєприпасами, скинутими з безпілотників. Постраждали місто Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Руйнувань зазнали одна багатоповерхівка та чотири приватні будинки. В одному з них виникла пожежа.