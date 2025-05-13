Бізнес підтримує податки на доходи з цифрових платформ, але просить доопрацювати законопроєкт

Європейська Бізнес Асоціація (EBA) підтримала законопроєкт, який передбачає оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. Водночас просить його доопрацювати.

Про це повідомила пресслужба EBA.

EBA підтримує загальну концепцію законопроєкту, яка має на меті гармонізувати українське законодавство з європейськими стандартами – зокрема, з Директивою DAC7 та правилами ОЕСР щодо звітності операторів цифрових платформ.

Водночас бізнес-спільнота наполягає на доопрацюванні деяких положень, щоб уникнути труднощів під час впровадження.

EBA закликає закріпити в законопроєкті вимогу про моніторинг та звітування за всі операції, включно з готівковими, щоб забезпечити рівні та справедливі умови оподаткування для всіх учасників ринку та зменшити ухилення від сплати податків.

Бізнес також пропонує відтермінувати застосування штрафних санкцій за подання недостовірної або помилкової звітної інформації на рік з дати набуття чинності відповідним законом. Оскільки це дасть змогу операторам цифрових платформ адаптуватися до нових вимог.

В EBA також вважають, що потрібно чітко визначити правовий статус осіб, які працюють через платформи без реєстрації підприємницької діяльності.

"Щоб уникнути труднощів з реєстрацією спеціального статусу платника податків для фізичних осіб та питанням розкриття банківської таємниці, пропонуємо або відкрити спеціальні рахунки у банках України, або зробити таку реєстрацію доступною через державний сервіс Дія", - йдеться в повідомленні EBA.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів 29 квітня затвердив законопроєкт про податкову звітність для операторів цифрових платформ. Йдеться про онлайн-сервіси, які пропонують послуги таксі, оренди нерухомості, маркетплейсів тощо.