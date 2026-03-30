Сербія домовилася з Росією про продовження імпорту газу

Сербія забезпечила ще три місяці імпорту газу з Росії після переговорів з російським лідером Володимиром Путіним, заявив президент країни Олександр Вучич.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Дешевші імпорт російського газу покриває до 90% потреб Сербії, хоча Белград намагався диверсифікувати постачання газом з Азербайджану та зрідженим природним газом з терміналів у Греції", – говориться у публікації.

Вучич заявив, що в понеділок розмовляв по телефону з Путіним, і вони обговорили двосторонні зв'язки, економічну співпрацю, глобальні події та імпорт газу.

Він додав, що продовження зберегло поточні цінові та обсягові умови.

"Ми ... платимо між 320 і 330 доларами (за 1 000 кубометрів)." Отже, продовження полягає в тому, що за тих же умов 6 мільйонів кубічних метрів газу на день ... і якщо буде потрібно більше газу, це надасть нам таку гнучкість," сказав він.

Reuters нагадує, що минулого місяця Вучич запевнив, що Сербія, кандидат на вступ до ЄС, хоче диверсифікувати свої енергетичні постачання від Росії і прагне забезпечити близько 20% своїх потреб у рамках ініціативи ЄС з комунальних закупівель газу, до якої вона приєдналася минулого року.

Нафтопровід "Дружба", серйозно пошкоджений росіянами наприкінці січня, може запрацювати протягом місяця-півтора, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Агентство Bloomberg з посиланням на джерела написало, що Європейський Союз розглядає можливість надання Україні фінансової допомоги для ремонту нафтопроводу "Дружба", щоб розблокувати збоку Угорщини та Словаччини підтримку Києва.

У листопаді минулого року повідомлялося, що угорська нафтогазова компанія MOL збільшить постачання нафти та пального до Сербії після того, як поставки нафти на її російську нафтопереробну компанію NIS були скорочені через санкції США.

До того повідомлялося, що Сербія готує поправку до проекту закону про бюджет, яка дозволить їй взяти під контроль російську нафтопереробну компанію NIS, що перебуває під санкціями США.