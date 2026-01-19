Угорці остаточно домовились із "Газпромом" про купівлю сербського нафтового заводу

Угорська нафтопереробна компанія Mol та російський "Газпром" домовилися про передачу угорцям єдиного сербського нафтопереробного заводу, у підпорядкуванні Naftna Industrija Srbije (NIS), для скасування санкцій США.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на міністерку енергетики Сербії Дубравку Джедович.

За результатами угоди "Газпром" продасть Mol 56,2% акцій сербської NIS. Це допоможе зняти санкції США, які наклали на компанію через те, що більшість акцій належали "Газпрому".

Продаж активів угорцям може бути завершений до 24 березня.

"Це (продаж, – ЕП) було зроблено на прохання адміністрації США, і тому буде надіслано адміністрації США для прийняття рішення (про зняття санкцій, – ЕП)" – каже Джедович.

Окрім цього міністерка енергетики Сербії зазначає, що країна також планує збільшити свою частку в компанії.

Нагадаємо:

У 2025 році NIS майже втратила можливість постачати нафту на сербський ринок через санкції США.

На початку січня компанія імпортувала перші партії сирої нафти, необхідні для перезапуску заводу, після отримання санкційного винятку від США.