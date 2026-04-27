Угорська MOL повідомляє, що продовжує переговори щодо придбання дочки "Газпрому"

Угорська компанія все ще хоче купити російську частку у NIS

Угорська нафтова компанія MOL заявила в понеділок, що переговори щодо придбання російської частки в сербській нафтовій компанії NIS тривають відповідно до раніше підписаної рамкової угоди.

19 січня MOL підписала угоду про придбання 56% акцій NIS, що належать "Газпром нафті" та "Газпрому" і перебувають під санкціями США. Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) надало компаніям час до 22 травня для завершення угоди.

"OFAC продовжило ліцензію MOL на переговори до 22 травня, тому переговори щодо угоди тривають відповідно до раніше підписаної рамкової угоди.

Для завершення угоди, окрім підписання контракту, також будуть потрібні додаткові ліцензії та схвалення OFAC і сербських державних органів", — повідомила MOL у відповіді на запитання Reuters, надісланій електронною поштою.

MOL заявила, що дотримується всіх нормативних вимог та умов, а метою придбання є зміцнення довгострокової безпеки поставок для Сербії та регіону.

OFAC наклав санкції на NIS у жовтні в рамках більш широких заходів, спрямованих проти енергетичного сектору Росії через війну в Україні, та вимагав продажу "Газпром нафти" та "Газпрому", які є її російськими мажоритарними власниками.

У січні угорська компанія MOL повідомила американським офіційним особам, що зацікавлена в покупці міжнародних активів російського нафтового гіганта "Лукойл".