У Сербії розповіли про спробу диверсії на газопроводі

У Сербії повідомили, що запобігли диверсії на газопроводі: трьох селах муніципалітету Канжижа поруч з об'єктом інфраструктури виявлено підозрілі предмети.

Про це повідомляє РТС, інформує "Європейська правда".

Як зазначено, на місце було направлено 140 військовослужбовців і поліцейських, пошуки в цьому районі тривають.

Співробітники Управління кримінальної поліції спільно з військовою поліцією та іншими підрозділами сербської армії з раннього ранку займаються оточенням і обшуком території в муніципалітеті Канжижа в пошуках предментів, що становлять небезпеку для життя громадян та об'єктів критичної інфраструктури.

Поліція та військові перекрили кілька доріг у муніципалітеті Канжижа.

Президент Сербії Александар Вучич розповів, що на території муніципалітету Канжижа було виявлено два великі пакунки з вибухівкою та детонаторами.

Він підкреслив, що сербській армії сьогодні вдалося запобігти акції, спрямованій проти життєво важливих інтересів країни.

Вучич також додав, що Сербія буде безжально розправлятися з будь-ким, хто думає, що може загрожувати їй.

Сербський президент зазначив, що розмовляв з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і поінформував його про розслідування.

За його словами, якби ця диверсія вдалася, Угорщина та північна Сербія залишилися б без газу.

"Вони знайшли два рюкзаки, два великі пакунки з вибухівкою та детонаторами. У нас також є інші зачіпки від розслідування. Я щойно завершив розмову з Віктором Орбаном щодо цієї новини, адже якби сталося відключення газу, Угорщина залишилася б без газу, і ми в північній Сербії також залишилися б без газу", – сказав Вучич.

Він зазначив, що вибухівка мала таку руйнівну силу, що це могло поставити під загрозу життя багатьох людей, а також спричинити суттєві збитки.

Раніше повідомляли, що країни-члени НАТО дедалі більше непокояться щодо гібридних атак на енергетичний сектор Альянсу на тлі російсько-української війни.

Крім того, видання Financial Times писало, що рекрутери та пропагандисти, які раніше працювали на російську ПВК "Вагнер", стали основним каналом для організованих Кремлем диверсійних атак в Європі.