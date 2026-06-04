"Сенс Банк" намагався зняти арешт з елеватора Сольського – суд не погодився

У кримінальному провадженні щодо ймовірного шахрайства із зерном Хмельницький апеляційний суд залишив без змін арешт майна ТОВ "Волиця-Агро", яке пов'язують з ексміністром агрополітики Миколою Сольським.

Про це з посиланням на ухвалу суду пише Latifundist.com.

"Серед арештованих активів — елеватор у Білій Церкві: формально в ухвалі він описаний як будівля із зерносховищем потужністю до 60 тис. т, а також пов'язані з ним земельні ділянки, вагова, склад, майстерня і трансформаторна підстанція", – говориться у публікації.

"Волиця-Агро" — білоцерківська агрокомпанія з однойменним елеватором, яку на ринку пов'язували з орбітою ексміністра агрополітики Миколи Сольського. Широко відомою вона стала після скандалу зі складськими квитанціями та заявами трейдерів про нестачу зерна на її елеваторі.

Апеляцію подавав "Сенс Банк", який просив скасувати арешт у частині майна, що перебуває в його іпотеці та заставі, пише видання. Банк зазначав, що це майно забезпечує виконання кредитних зобов'язань "Волиця-Агро", а арешт перешкоджає зверненню стягнення на предмет іпотеки.

Згідно з матеріалами ухвали, прострочена заборгованість "Волиця-Агро" перед "Сенс Банком" станом на 4 травня 2026 року становила близько $8,8 млн. Йдеться про три договори кредитної лінії: на $922,4 тис., $1,74 млн та $6,14 млн.

Банк вказував, що майно перебуває в іпотеці та заставі на підставі договорів, укладених із Волиця-Агро, а також повідомив, що вже розпочав процедуру звернення стягнення на майно.

Однак апеляційний суд відмовив у задоволенні скарги.

Суд погодився з висновком слідчого судді, що арешт майна необхідний для забезпечення можливої конфіскації та відшкодування шкоди у межах кримінального провадження. Наявність іпотеки або застави, на думку суду, не є підставою для скасування арешту.

Кримінальне провадження стосується ймовірного заволодіння коштами компанії "Поділля-Агропродукт" (входить в структуру "Епіцентр Агро") на 63,7 млн грн.

За версією слідства, у січні 2026 року компанія уклала з "Волиця-Агро" договір поставки 7 тис. т кукурудзи врожаю 2025 року та договір складського зберігання.

Елеватор видав складську квитанцію на 7 тис. т кукурудзи, однак після оплати товар не був відвантажений.

У межах цього провадження директору "Волиця-Агро", технічному директору та Сольському повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах.

Нагадаємо:

Правоохоронці викрили схему фіктивного продажу зерна на 63 млн грн, організаторам на чолі з ексміністром агропромисловості, повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах.

Після скандалу із фіктивним продажем зерна, у яких правоохоронці підозрюють ексміністра агропромисловості, більшість великих зернотрейдерів призупинили нові закупівлі зерна зі сторонніх елеваторів.

Також після скандалу із "зерновими оборудками" ексміністра агрополітики Миколи Сольського низка зернотрейдерів ("Луї Дрейфус", "Украгропротект" з LNZ Group та інші) ініціювали процедуру банкрутства компаній "Південно-Київського агрохолдингу".

Раніше НАБУ і САП скерували до суду справу групи, очолювану колишнім міністром сільського господарства Миколою Сольським: учасників групи звинувачують у заволодінні 2,5 тис. га державних земель вартістю понад 280 млн грн.

Верховна Рада звільнила Сольського з посади з посади міністра аграрної політики та продовольства 9 травня 2024 року.