На Тернопільщині стартувало будівництво нового агропереробного заводу

В індустріальному парку "Західноукраїнський промисловий хаб" (с. Острів Тернопільської області) стартувало будівництво нового комбікормового заводу з елеваторним комплексом.

Про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Обсяг інвестицій у новий проект складає 1,5 млрд. грн. Виробництво потужністю 400 тис. т. комбікормів на рік планується ввести в експлуатацію у 2027 році. Наразі на обʼєкті тривають земельні роботи.

Для ввезення обладнання нового заводу його інвестор, компанія "Агропродсервіс", планує скористатись передбаченою законодавством для учасників індустріальних парків нульовою ставкою мита та ПДВ, розповів Кисилевський.

Крім того, "Західноукраїнський промисловий хаб" готує заявку на державне співфінансування розвитку інфраструктури індустріальних парків. Для потреб нового заводу планується фінансування для підведення 10 МВт додаткової електричної потужності.

Новий комбікормовий завод з елеваторним комплексом займуть площу 5 га. Це частина нової ділянки, яка була включена до індустріального парку після того, як у ньому закінчились вільні місця.

У грудні 2025 року "Західноукраїнський промисловий хаб" розширив площу з 10,6 га до 55 га. Стара ділянка повністю забудована промисловими приміщеннями площею 71 тис. кв. м.

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