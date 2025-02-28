Кличко звільняє заступника і двох топкомунальників, голова земкомісії піде у відставку

Голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко звільняє свого заступника Петра Оленича та двох заступників керівників комунальних підприємств, які отримали підозри від НАБУ.

Про це Кличко повідомив 28 лютого.

"Зі своїх посад у КМДА будуть звільнені: заступник голови КМДА Петро Оленич, заступник директора КП "Спецжитлофонд" Юрій Леонов, заступник керівника КП "Київблагоустрій" Олексій Мушта. Депутат Київради, голова Земельної комісії Михайло Терентьєв має скласти депутатські повноваження", – повідомив Кличко.

Він також зазначив, що на сферу містобудування та земельних відносин чекає реорганізація.

"Зазначу щодо резонансної "земельної справи": місто надає правоохоронцям усі документи, які вони запитують, та сприяє слідству", – наголосив Кличко.

Читайте також: Попавсь. На чому зловили "смотрящого" за Києвом Комарницького

Нагадаємо:

НАБУ підозрює колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького, Оленича, Терентьєва, Леонова, Мушту у ймовірних корупційних схем у земельній сфері у 2023-2024 роках.

Слідство вважає, що Комарницький за допомогою заступника голови КМДА та голови земельної комісії організував схему незаконного заволодіння землею в Києві, що полягала у реєстрації неіснуючих будівель на перспективних земельних ділянках, щоб отримати їх в обхід процедури торгів. В результаті з власності територіальної громади Києва незаконно було виведено землю у центрі міста вартістю 11,6 млн грн