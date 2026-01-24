СБУ викрила на Чернігівщині податківців, які "обкладали даниною" бізнес

Служба безпеки викрила на Чернігівщині трьох податківців, які вимагали та отримували неправомірну вигоду від підприємців за "позитивне" проведення податкових перевірок.

Про це повідомляє Управління СБ України в Чернігівській області.

"Служба безпеки ліквідувала злочинну схему, яка діяла у фіскальному відомстві на Чернігівщині. За результатами комплексних заходів у Чернігові викрито трьох податківців, які вимагали та отримували неправомірну вигоду від підприємців", – говориться у повідомленні.

Після отримання грошей податківці не фіксували виявлені порушення податкового законодавства або взагалі не притягували суб'єктів господарювання до передбаченої законом відповідальності.

Щомісячний "дохід" фігурантів перевищував 500 тисяч гривень, повідомляє СБУ.

Співробітники СБУ задокументували низку фактів одержання зловмисниками неправомірної вигоди від підприємців.

"Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів вилучено грошові кошти, чорнові записи, засоби зв'язку та інші докази протиправної діяльності", – говориться у повідомленні

Наразі слідчі СБУ повідомили заступнику начальника управління, начальнику відділу і головному державному інспектору про підозри за статтею Кримінального кодексу України про одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб вчинене повторно та службовими особами які займають відповідальне становище.

Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від займаних посад. Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення років.

Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх учасників корупційної схеми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Чернігівській області за процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури та за сприяння керівництва ДПС України, зазначено у повідомленні.

