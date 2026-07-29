Компанії оштрафували на сім мільйонів гривень – не звітували ТЦК

В Україні 1 047 компаній отримали постанову за неподання відомостей про транспорт до ТЦК та СП за час війни за даними Командування сухопутних військ ЗСУ, більшість санкцій — 87% — наклали вже від початку повномасштабної.

Такі дані опублікував Опендатабот.

Цьогоріч підприємствам виписали понад 7 млн грн штрафів за 5 місяців. Найбільше таких постанов на Київщині; на Чернігівщині та Сумщині з 2014 року не складено жодної.

"Українські компанії зобов'язані звітувати ТЦК про транспорт на балансі. Вже 1 047 компаній з 2014 року отримали постанову за те, що не подали такі звіти", – говориться у повідомленні.

Хоча норма діє з 2014-го, 87% санкцій наклали вже після початку повномасштабної війни. За цей час постанову виписали на 916 посадових осіб — бухгалтерів або директорів, відповідальних за звіти.

ТЦК складали в середньому близько 20 постанов на рік до повномасштабної війни. У 2022 році їхня кількість зросла у 1,5 раза, а у 2023-му — майже у 6 разів.

Темпи лише прискорюються: за перші п'ять місяців 2026 року винесли 263 постанови — майже стільки ж, як за весь 2025 рік (278). За порушення бізнес має поповнити бюджет на 7 млн грн — й 94% цієї суми наразі вже сплачено або примусово стягнуто.

Загалом за час повномасштабної війни бізнес сплатив 16,64 млн грн млн грн — це 83% від нарахованих штрафів. Для порівняння, за попередні вісім років нарахували 253,3 тис. грн, із яких сплатили або стягнули 189,7 тис. грн.

Частка погашення зазвичай висока — окрім 2025 року, коли стягнули лише 72% від нарахованого. Зауважимо, що до початку повномасштабної війни стягували 75% таких штрафів.

До 2022 року відповідальність фактично застосовували лише у 4 регіонах. 95% постанов тоді припадали на Полтавщину — 124 випадки. Поодинокі постанови були також на Харківщині (4), Одещині (2) та у Києві (1).

Найбільше постанов від початку повномасштабної війни винесли на Київщині — 173. Далі Черкащина — 163, Волинь — 89 та Київ — 81. На ці 4 регіони припадає 55% усіх постанов за цей час. На Чернігівщині та Сумщині з 2014 року не склали жодної постанови. У Чернівецькій та Луганській областях — по одному випадку.

Не кожна постанова завершується штрафом. Якщо посадова особа підтвердить поважні причини неподання звіту — лікування, відрядження, догляд за людиною з інвалідністю чи інші обставини — ТЦК можуть не накладати стягнення. Так було, зокрема, у Житомирському обласному ТЦК та СП: цьогоріч постанову отримали 4 підприємства, але всі затримки визнали поважними — і від штрафу звільнили.

Підприємства двічі на рік — до 20 червня та 20 грудня — мають подавати до ТЦК відомості про наявність і технічний стан транспорту. Навіть без автомобілів потрібен "нульовий" звіт — так пояснили в Житомирському ТЦК на запит Опендатаботу.

За неподання або запізнення посадовим особам загрожує штраф від 34 тис. до 59,5 тис. грн.

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