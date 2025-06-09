САП вимагає стягнути 8,4 млн грн у ексначальниці податкової

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала хоче конфіскувати в колишньої начальниці Головного управління ДПС у Чернігівській області квартиру та автівку.

Про це САП повідомляє у Telegram.

"Прокурор САП за матеріалами НАЗК, ДБР та на основі доказів, одержаних САП, звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими та стягнення в дохід держави активів на суму понад 8,4 млн грн, набутих ексначальником Головного управління ДПС у Чернігівській області, її матір’ю та сином", – говориться у повідомленні.

За даними слідства, керівник ДПС області та її родичі впродовж 2021–2023 років набули у власність автомобіль "Volvo", квартиру та 4 паркомісця в житловому комплексі м. Києва загальною вартістю 8,4 млн грн.

Аналіз офіційних доходів показав, що законного джерела для фінансування таких придбань у них не було. Відтак прокурор подав позов про визнання таких активів необґрунтованими та стягнення їх у дохід держави.

Суд також задовольнив клопотання САП про арешт вказаного майна — з метою забезпечення розгляду цивільного позову.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що керівника одного з Управлінь ГУ ДМС в Одеській області звинувачують в умисному внесенні завідомо недостовірних відомостей до декларації на понад 83 млн грн.

У щорічній декларації за 2023 рік підозрюваний не задекларував житловий будинок площею 200 квадратних метрів, земельну ділянку понад 6 соток, автомобіль тощо . Зате вніс до декларації навмисно дані про володіння криптовалютою Bitcoin на майже 58 млн грн. щоб штучно збільшити обсяг задекларованих активів своєї родини, говориться у повідомленні.

Також повідомлялося, що про підозру повідомлено колишньому начальнику Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області .

Залучивши сто осіб особового складу ГУ ДСНС, у серпні 2023 року організував незаконну вирубку зелених насаджень. Вирубка відбулася під виглядом навчань особового складу з гасіння пожеж.