САП требует взыскать 8,4 млн грн у экс-начальницы налоговой

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала хочет конфисковать у бывшей начальницы Главного управления ГНС в Черниговской области квартиру и машину.

Об этом САП сообщает в Telegram.

"Прокурор САП по материалам НАПК, ГБР и на основе доказательств, полученных САП, обратился в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованными и взыскании в доход государства активов на сумму более 8,4 млн грн, приобретенных экс-начальником Главного управления ГНС в Черниговской области, ее матерью и сыном", - говорится в сообщении.

По данным следствия, руководитель ГНС области и ее родственники в течение 2021-2023 годов приобрели в собственность автомобиль "Volvo", квартиру и 4 паркоместа в жилом комплексе г. Киева общей стоимостью 8,4 млн грн.

Анализ официальных доходов показал, что законного источника для финансирования таких приобретений у них не было. Поэтому прокурор подал иск о признании таких активов необоснованными и взыскании их в доход государства.

Суд также удовлетворил ходатайство САП об аресте указанного имущества - с целью обеспечения рассмотрения гражданского иска.

Напомним:

Ранее сообщалось, что руководителя одного из Управлений ГУ ГМС в Одесской области обвиняют в умышленном внесении заведомо недостоверных сведений в декларации на более 83 млн грн.

В ежегодной декларации за 2023 год подозреваемый не задекларировал жилой дом площадью 200 квадратных метров, земельный участок более 6 соток, автомобиль и тому подобное. Зато внес в декларацию намеренно данные о владении криптовалютой Bitcoin на почти 58 млн грн. чтобы искусственно увеличить объем задекларированных активов своей семьи, говорится в сообщении.

Также сообщалось, что о подозрении сообщено бывшему начальнику Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области.

Привлекая сто человек личного состава ГУ ГСЧС, в августе 2023 года организовал незаконную вырубку зеленых насаждений. Вырубка состоялась под видом учений личного состава по тушению пожаров.