Під виглядом навчань начальник ДСНС вирубав лісу на сім мільйонів гривень

Колишньому начальнику Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваний, залучивши сто осіб особового складу ГУ ДСНС, у серпні 2023 року організував незаконну вирубку зелених насаджень. Вирубка відбулася під виглядом навчань особового складу з гасіння пожеж, говориться у повідомленні.

"Йдеться про земельну ділянку площею 112,1 га за межами населеного пункту с. Нова Гута Ямницької сільської територіальної громади Івано-Франківського району. Вона відноситься до територій та об’єктів природно-заповідного фонду – загально-зоологічного заказника "Чорний ліс", – уточнюють у Офісі Генпрокурора.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру .Йому інкриміновано перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу та незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу. Своїми діями підозрюваний завдав державі 7,3 млн грн збитків.

Нагадаємо:

Раніше про підозру за фактом забруднення моря, що спричинило тяжкі наслідки повідомили капітану російського танкера. У грудні 2024 року через ушкодження російського танкера до внутрішніх та територіальних вод України потрапило 1500 тонн мазуту. Збитки держави оцінюються у понад 20 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці викрили у Києві схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на ремонт парків та скверів. Посадовців "Київзеленбуду", кошторисника та керівників чотирьох приватних фірм підозрюють у привласненні понад 5 мільйонів гривень.