Посадовець задекларував криптовалюту, але "забув" про нерухомість

Одеська обласна прокуратура повідомила про підозру посадовцю міграційної служби Одещини.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Керівника одного з Управлінь ГУ ДМС в Одеській області звинувачують в умисному внесенні завідомо недостовірних відомостей до декларації на понад 83 млн грн.

За даними слідства, під час подання щорічної декларації за 2023 рік підозрюваний умисно зазначив недостовірні відомості у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції".

Він не задекларував житловий будинок площею 200 квадратних метрів, земельну ділянку понад 6 соток, автомобіль Mercedes-Benz G400D, готівкові кошти на понад 11 млн грн, а також інше цінне майно – як рухоме, так і нерухоме.

Зате вніс до декларації навмисно дані про володіння криптовалютою Bitcoin на майже 58 млн грн. Такими діями посадовець намагався штучно збільшити обсяг задекларованих активів своєї родини, говориться у повідомленні.

Також повідомляється, що посадовця звільнили із займаної посади.

Заходи з викриття протиправної діяльності проводились прокурорами спільно із слідчими ТУ ДБР у м. Миколаєві, співробітниками УСБУ в Одеській області, ДВБ Нацполіції та Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що українські держслужбовці задекларували на 10% більше криптовалюти, ніж торік. Загалом у деклараціях за 2024 рік зафіксовано понад 2 000 згадок про цифрові активи, повідомляє Опендатабот.

Найбільше криптовалют задекларували представники силових структур. Лідером стала Нацполіція — 322 декларації, або 15% від усіх випадків. На другому місці — прокуратура (240 декларацій), на третьому — судді (227).

Раніше повідомлялося, що майже 80% населення і 76% бізнесу вважають корупцію в Україні другою серед головних проблем. На першому місці - збройна агресія Росії. Про це свідчать результати дослідження "Корупція в Україні 2024: розуміння, сприйняття, поширеність", оприлюдненого Національним агентством із питань запобігання корупції (НАЗК).

Раніше повідомлялося, що з Німеччини до України екстрадували підозрювану у справі щодо заволодіння державними землями під Києвом вартістю майже 2 млрд грн. Йдеться про колишню начальницю управління Держгеокадастру в Київській області Людмилу Приходько.