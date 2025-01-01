САП и НАБУ добились экстрадиции подозреваемой по делу о коррупции на трансформаторах для УЗ

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины во взаимодействии с Офисом Генерального прокурора добились экстрадиции в Украину руководительницы компании, которая незаконно победила в тендере.

Об этом сообщает прессслужба САП.

С июня по декабрь 2022 года лидер группы через подконтрольных должностных лиц УЗ обеспечил избрание заранее определенной компании поставщиком силовых трансформаторов по завышенной стоимости.

<Тогда НАБУ разоблачили экс-советника Офиса президента и бывшего главы Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ Артема Шило.

<НАБУ указывает, что он организовал подготовку и направление в УЗ письма "Об угрозах государственной безопасности", которое стало основанием для отклонения предложений других участников закупки со значительно более выгодными ценовыми условиями.

Компанию-победителя контролирует гражданин Беларуси, который имеет связи с Россией.

САП совместно с НАБУ добились экстрадиции из Болгарии руководительницы частного общества, которое незаконно одержало победу в тендере на поставку АО "Укрзализныця" трансформаторов по искусственно завышенным ценам.

Экстрадиция состоялась благодаря сотрудничеству с компетентными органами Республики Болгария и Республики Польша.

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство детектива НАБУ, согласованное с прокурором САП, и применила к подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 9,9 млн грн", - говорится в сообщении.