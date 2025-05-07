"Знищує перспективу Львова як мегаполіса": Садовий відреагував на будівництво біля аеропорту
Львівський міський голова Андрій Садовий вважає, що забудова території біля аеропорту "знищує перспективу Львова як мегаполіса".
Про це він написав в своєму Telegram.
"У той час, коли уряд Великої Британії інвестує в розвиток Львова як великого транспортного хабу, хтось вирішив одним ударом вдарити в спину — забудувати територію поруч з аеропортом.
Будь-яка дія сокільницького генплану з такими намірами вбиває розвиток львівського летовища. І знищує перспективу Львова як мегаполіса", – наголосив він.
Садовий підкреслив, що вже йдуть торги за те, хто і скільки має заплатити за землю під забудову.
Мер вважає, що аеропорт "повинен стати ключем до нового рівня розвитку Львова". Також він переконаний, що у найближчі 10–15 років потужність аеропорту має вирости у 4–5 разів.
Нагадаємо:
Міський голова Львова Андрій Садовий закликав депутатів Львівської районної ради негайно зупинити "найбільшу земельну аферу за останні десятиліття".