"Знищує перспективу Львова як мегаполіса": Садовий відреагував на будівництво біля аеропорту

Львівський міський голова Андрій Садовий вважає, що забудова території біля аеропорту "знищує перспективу Львова як мегаполіса".

Про це він написав в своєму Telegram.

"У той час, коли уряд Великої Британії інвестує в розвиток Львова як великого транспортного хабу, хтось вирішив одним ударом вдарити в спину — забудувати територію поруч з аеропортом.

Будь-яка дія сокільницького генплану з такими намірами вбиває розвиток львівського летовища. І знищує перспективу Львова як мегаполіса", – наголосив він.

Садовий підкреслив, що вже йдуть торги за те, хто і скільки має заплатити за землю під забудову.

Мер вважає, що аеропорт "повинен стати ключем до нового рівня розвитку Львова". Також він переконаний, що у найближчі 10–15 років потужність аеропорту має вирости у 4–5 разів.

Нагадаємо:

Міський голова Львова Андрій Садовий закликав депутатів Львівської районної ради негайно зупинити "найбільшу земельну аферу за останні десятиліття".