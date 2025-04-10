Садовий закликав зупинити "найбільшу земельну аферу за останні десятиліття"
Міський голова Львова Андрій Садовий закликав депутатів Львівської районної ради негайно зупинити "найбільшу земельну аферу за останні десятиліття".
Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук.
"Від імені громади Львова звертаюся до керівництва держави та правоохоронних органів із проханням втрутитися і зупинити аферу.
Ця територія має залишитися зеленою зоною сільськогосподарського призначення або парком. З точки зору екології та здорового глузду жодної забудови тут бути не повинно", - закликав Садовий.
За його словами, претставники з Державного геокадастру та Сокільницької сільської ради роздерибанили 158 гектарів землі на межі Львова та Сокільників. Вартість оборудки — понад 4 мільярди гривень збитків державі та громаді.
"Спочатку землю безоплатно виділяли депутатам і окремим чиновникам. Потім цю територію почали активно перекуповувати ділки, які тепер намагаються терміново розширити межі сусіднього села Сокільники, щоб збудувати п’ять кварталів багатоповерхівок біля львівського аеропорту.
У результаті населення Сокільників може зрости з 8 до 50 тисяч мешканців. Це фактично новий районний центр — але абсолютно без жодної необхідної інфраструктури", - написав Садовий.
Він також зазначив, що жодних шкіл, дитсадків, лікарень чи соціальних об’єктів у справжніх планах забудови немає.
"Нові мешканці житимуть у висотках, але користуватимуться всіма благами Львова. Весь тягар інфраструктури ляже на нашу громаду: перевантажені дороги, інженерні мережі на межі техногенних аварій, транспортний колапс — усе це стане неминучою реальністю Львова, якщо рішення ухвалять", - вважає міський голова.
Нагадаємо:
НАК "Нафтогаз України" відмовився від реалізації будівництва першої у Львові потужної ТЕЦ на біопаливі вартістю 1 млрд грн, проєкт був розпочатий за ініціативи ексголови компанії Юрія Вітренка.