"Уничтожает перспективу Львова как мегаполиса": Садовый отреагировал на строительство возле аэропорта

Львовский городской голова Андрей Садовый считает, что застройка территории возле аэропорта "уничтожает перспективу Львова как мегаполиса".

Об этом он написал в своем Telegram.

"В то время, когда правительство Великобритании инвестирует в развитие Львова как крупного транспортного хаба, кто-то решил одним ударом ударить в спину - застроить территорию рядом с аэропортом.

Любое действие сокольнического генплана с такими намерениями убивает развитие львовского аэропорта. И уничтожает перспективу Львова как мегаполиса", - подчеркнул он.

Садовый подчеркнул, чтоуже идут торги за то, кто и сколько должен заплатить за землю под застройку.

Мэр считает, что аэропорт"должен стать ключом к новому уровню развития Львова". Также он убежден, что в ближайшие 10-15 лет мощность аэропорта должна вырасти в 4-5 раз.

Напомним:

Городской председатель Львова Андрей Садовый призвал депутатов Львовского районного совета немедленно остановить "крупнейшую земельную аферу за последние десятилетия".