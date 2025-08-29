Расследование по ракете "Фламинго" не ведется - НАБУ

НАБУ и САП не осуществляют расследование в отношении ракеты "Фламинго", которую производит компания Fire Point.

Об этом Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило в Facebook.

"В ответ на многочисленные запросы медиа сообщаем, что НАБУ и САП не осуществляют расследование в отношении упомянутой в медиа ракеты "Фламинго", - говорится в сообщении.

Ранее издание Kyiv Independent написало, что НАБУ начало расследование в отношении производителя ракеты "Фламинго" и ударных дронов Fire Point.

По данным издания, детективы проверяют, не завышала ли Fire Point стоимость комплектующих или количество дронов, которые поставлялись для Минобороны

Ранее народный депутат Ярослав Железняк призвал в Telegram "не путать ракету с дронами".

"По моей информации, расследования НАБУ по ракетам нет. Об этом и первоисточник (KyivIndependent) и не писал. Почему-то новость неправильно все воспринимают. Слышал, что есть вопросы к дронам", - отметил он.

Напомним:

Сообщалось, что Fire Point появилась в 2023 году и быстро стала одним из ключевых подрядчиков Минобороны. Именно она производит дальнобойные дроны FP-1 и крылатую ракету "Flamingo", которую президент Украины Владимир Зеленский недавно назвал самой успешной в арсенале Украины.

Ранее сообщалось, что новую украинскую ракету "Фламинго" сейчас изготавливают примерно по одной ежедневно. До октября показатель планируют увеличить до семи единиц в день.