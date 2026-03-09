Частина Сумщини без світла після російських обстрілів

Протягом 9 березня росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Сумської області, частина населених пунктів залишилась без світла.

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

У населених пунктах Сумського та Охтирського районів можливі перебої з електропостачанням, частина споживачів тимчасово залишається без світла.

Енергетики та аварійні бригади працюють над оперативним відновленням електропостачання.

Нагадаємо:

Внаслідок обстрілів РФ енергосистеми України у трьох областях є знеструмлені споживачі у трьох регіонах України.