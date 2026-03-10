Київрада розгляне план енергостійкості столиці: що він передбачає

Сьогодні, 10 березня, Київрада розгляне план енергостійкості столиці.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Він зазначив, що таких комплексних документів не ухвалювала жодна з міських рад в Україні. Плани інших міст, представлені на засіданні РНБО, підписували голови обласних військових адміністрацій. План же Києва, за його словами, змушують підписати мера.

Але, як підкреслює Кличко, за законом одноосібно він цього зробити не може. Для цього документ має спочатку ухвалити Київрада.

"Тому ми скоригували ті плани, які формували. Щоб вони були реалістичними в умовах, коли держава, скажемо відверто, столиці допомагати не хоче — переводячи життєво важливе для киян питання в політичну площину", – інформує він.

За його словами, програму стійкості столиці місто почало реалізовувати ще в 2023 році. Пошкодження об'єктів інфраструктури обстрілами ворога відбуваються з 2022 року. Але їх оперативно усували, замінювали обладнання, створювали резерви альтернативного живлення, зазначає Кличко.

"Втім, тактика й масштаби дій ворога змінюються. Тому план стійкості, який сьогодні має ухвалити Київрада, сформований на основі аналізу саме викликів цієї зими", – повідомляє міський голова.

Він інформує, що до роботи над ним були залучені фахівці з багаторічною практикою і знанням роботи існуючих систем. Також орієнтиром є міжнародний досвід, але з урахуванням нинішніх ризиків в Україні.

Кличко підкреслив, що Київ проєктували та будували за принципом повної централізації енерго-, тепло- та водопостачання. Найбільша система централізованого теплопостачання та 18% багатоповерхівок всієї країни — така специфіка столиці.

"Попри це, наше завдання — максимально зменшити залежність від централізації, розвивати розподілену генерацію, будувати резервні системи енергоживлення та теплопостачання. Саме цей принцип закладений у плані стійкості", – поінформував він.

Водночас план передбачає відновлення зруйнованого та пошкодженого обладнання об'єктів критичної інфраструктури.

Масштаби столиці означають і велику кількість заходів, і значні ресурси для їх реалізації. Тому, за словами Кличка, план структурований за принципом пріоритетності та реальної наявності ресурсів.

Міський голова зазначив, що невідкладні заходи, не чекаючи процедурних моментів, місто вже почало реалізовувати.

Водночас частина робіт потребує фінансового забезпечення не лише з боку міста. Тому Київрада має ухвалити звернення до уряду щодо участі держави у фінансуванні, допомозі обладнанням та іншими ресурсами, повідомляє він.

Також, як підкреслив Кличко, необхідні зміни до законодавства і нормативної бази, щоб мінімізувати бюрократичні процедури і прискорити виконання робіт — зокрема тих, які потрібні, щоб пройти наступну зиму.

Місто працює і з міжнародними партнерами, щоб залучити їхню допомогу.

Нагадаємо:

Третього березня Рада національної безпеки і оборони затвердила "плани стійкості" для всіх областей і обласних центрів, крім Києва.

Київський міський голова Віталій Кличко розкритикував ухвалення Радою нацбезпеки та оборони "планів стійкості", які передбачають підготовку до нової зими, для всіх міст, окрім Києва.

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявляє, що поряд з відновленням у Києва має бути план щодо децентралізованого теплопостачання.

Президент Володимир Зеленський нарікає, що столична влада не справляється із поставленими завданнями напрацювання рішень для ефективного захисту інфраструктури.