Російський порт Туапсе зупинив експорт палива після атак дронів – Reuters

Чорноморський порт Росії Туапсе призупинив експорт палива, а нафтопереробний завод зупинив роботу після атак українських безпілотників 2 листопада.

Про це пише агентство Reuters.

Агентство посилається на два джерела в галузі та дані відстеження суден LSEG.

"Україна заявила в неділю, що її безпілотники вразили Туапсе, один із головних чорноморських нафтових портів Росії, спричинивши пожежу та пошкодивши щонайменше одне судно, у рамках зусиль Києва підірвати воєнну економіку Росії, атакуючи її енергетичну інфраструктуру", – нагадує Reuters.

"Регіональна адміністрація підтвердила, що страйк спричинив пожежу в порту.

Протягом кількох місяців Україна обстрілює російські нафтові НПЗ, склади та трубопроводи", – говориться у повідомленні.

"Джерела повідомили, що контрольований "Роснефтью" НПЗ, який експортує більшість своєї продукції, наступного дня призупинив переробку через пошкодження портової інфраструктури. До атаки очікувалося, що Туапсе збільшить експорт нафтопродуктів у листопаді", – пише Reuters.

Згідно з даними LSEG, під час атаки в порту пришвартувалися три танкери для завантаження нафти, дизельного палива та мазуту. Станом на середу всі судна були відведені від причалів і заякорені неподалік порту, говориться у повідомленні.

Нафтопереробний завод у Туапсе в основному постачає продукцію до Китаю, Малайзії, Сінгапуру та Туреччини, зазначено у повідомленні.

Нагадаємо:

2 листопада масована атака дронами на чорноморський регіон РФ спричинила пожежу на нафтотанкері та пошкодила нафтоналивні об'єкти в порту Туапсе, де розташований ключовий НПЗ "Роснафти".

У ніч на 2 листопада Сили оборони завдали вогневого ураження по інфраструктурі "РН-Туапсинський НПЗ" у Краснодарському краї РФ.