Російський "Норнікель" жаліється на погіршення фінрезультатів

Російський гірничо-металургійний гігант "Норнікель" бачить погіршення фінансових результатів 2025 року на тлі торговельних війн, міцного рубля тощо.

Про це пише "The Moscow Times".

"У поточному році вкрай висока геополітична невизначеність, збережена волатильність цільових ринків на тлі ескалації торговельних війн, і ризики уповільнення темпів зростання світової економіки, а також жорстка грошово-кредитна політика продовжують чинити істотно негативний вплив на фінансові показники компанії", – сказав на річних зборах акціонерів фінансовий директор компанії, старший віцепрезидент Сергій Малишев.

За його словами, низькі ціни на метали у зв'язці з курсом рубля, що зміцнився 2025 року, інфляційними ризиками, високою вартістю обслуговування боргу компанії ведуть до подальшого погіршення фінансових результатів компанії.

Такі умови змушують "Норнікель" обмежувати інвестпрограму і пріоретизувати проєкти. І виплата дивідендів "за рахунок нарощування рівня боргу" буде недоцільною.

Тому рада директорів "Норнікеля" рекомендувала акціонерам не виплачувати дивіденди за 2024 рік.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у металургійній промисловості Росії за підсумками 2024 року фіксується стрімке падіння.

Найбільший виробник кольорових металів "Норнікель" скоротив випуск нікелю на 6%, міді – на 12%, паладію – на 10%. Найбільший в РФ Магнітогорський меткомбінат скоротив на 14% виробництво сталі та на 4,5% – чавуну. Експорт російської сталі та сталевих труб обвалився на 22% та 77% відповідно.

Минулого року підсанкційний "Норнікель", який належить олігарху Володимиру Потаніну, вже приймав рішення не виплачувати дивіденди. Повідомлялося, що дивіденди не будуть виплачуватися другий рік поспіль, чого раніше у історії компанії не було.

Також повідомлялося, що "Норнікель" зіштовхнувся з проблемами збуту своєї продукції у Європейському Союзі. Деякі клієнти відмовилися купувати продукцію, виготовлену з російського металу.

До того Володимир Потанін, президент і виробника нікелю та паладію "Норнікель", заявив, що на тлі санкцій компанія відмовилася від планів виходу на інші ринки.