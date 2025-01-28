В металургійній промисловості РФ фіксується стрімке падіння – ЦПД

В металургійній промисловості Росії за підсумками 2024 року фіксується стрімке падіння.

Про це повідомила пресслужба Центру протидії дезінформації при РНБО.

"Найбільший в РФ Магнітогорський меткомбінат скоротив на 14% виробництво сталі та на 4,5% – чавуну. Найбільший виробник кольорових металів "Норнікель" скоротив випуск нікелю на 6%, міді – на 12%, паладію – на 10%. Експорт російської сталі та сталевих труб обвалився на 22% та 77% відповідно", - повідомляє ЦПД.

Зазначається, що на підприємствах намагаються пояснити падіння плановою модернізацією, але реальні причини – втрата західних ринків через санкції, падіння цін і попиту на російський метал на ринках Азії і падіння внутрішнього попиту через високу облікову ставку та кризові явища.

"Щоб не говорили влада РФ і пропаганда, війна проти України та санкції знищують засадничі галузі економіки РФ. І прогнози на майбутнє для Кремля невтішні – промвиробництво падатиме й далі", - наголосили в ЦПД.

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