Российские шахты останавливают добычу - боятся еще больших убытков

Российская угольная промышленность погрузилась в кризис под бременем высоких расходов на заимствования и санкций.

Об этом пишет Bloomberg.

"По данным Федеральной службы статистики РФ, в 2024 году прибыльными остались только половина угольных компаний, и ситуация ухудшается", - пишет агентство.

"Одна из ведущих горнодобывающих компаний, ПАО "Мечел", 30 июня заявила, что в этом году может сократить продажи на четверть и уже начала сокращать добычу, поскольку каждая добытая тонна угля увеличивает убытки. Некоторые шахты в Сибири вынужденно прекратили работу", - говорится в публикации.

По словам источников агентства, одной из ключевых проблем отрасли является невозможность обеспечить себя оборудованием после трех лет санкций. Угольщики часто вынуждены прибегать к "каннибализации" - забирать оборудование с нескольких объектов, чтобы собрать на одном предприятии единую рабочую единицу, которая может обеспечить минимальные производственные затраты при условии сокращения объемов добычи.

В то же время компании сталкиваются с расходами на заемные средства, превышающими 20%, что еще больше снижает рентабельность, а цены на уголь упали до многолетнего минимума из-за снижения спроса со стороны Китая.

Напомним:

Ранее сообщалось, что в России резко выросла затоваренность портовых складов углем на фоне глубокого кризиса угольной отрасли, ставшего следствием потери европейского экспортного рынка. Всего на складских площадках собралось почти 50 млн тонн продукции, или четверть всего экспорта за 2024 год.

Ранее сообщалось, что российская угольная промышленность вошла в глубокий кризис: в первом квартале 2025 года совокупные убытки достигли 79,9 млрд руб (887 млн долл). В отрасли более половины предприятий работают в минус.

После эмбарго ЕС российские компании потеряли ключевые западные рынки, а цены на уголь упали до минимумов за четыре года - на 20% по сравнению с 2024 годом и втрое по сравнению с 2022-м.