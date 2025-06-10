Рекордні збитки: російська вугільна галузь йде на дно

Російська вугільна промисловість увійшла в глибоку кризу: у першому кварталі 2025 року сукупні збитки сягнули 79,9 млрд руб (887 млн дол). У галузі більше половини підприємств працюють у мінус.

Про це пише The Moscow Times.

Зазначається, що щомісяця компанії втрачали приблизно 26 мільярдів рублів (289 млн дол), що дорівнює 900 мільйонам щоденних втрат (10 млн дол).

Більшість підприємств — 62% — зазнали чистих збитків у розмірі 126,3 мільярда рублів (1,4 млрд дол). Ті, хто залишився прибутковим (менше 40%), скоротили свої доходи утричі — до 46,4 мільярда рублів (516 млн дол).

За обсягом втрат перший квартал 2025 року став рекордним з моменту доступності подібної статистики. Попередній максимум був зафіксований у 2020 році під час пандемії — 45 мільярдів рублів (500 млн дол).

Як заявив генеральний директор АТ "Русский уголь" Володимир Коротін, нинішня ситуація стала найглибшою кризою з 1990-х років. Після ембарго ЄС російські компанії втратили ключові західні ринки, а ціни на вугілля впали до мінімумів за чотири роки — на 20% порівняно з 2024 роком і утричі проти 2022-го.

Найбільший покупець — Китай — торік скоротив імпорт російського вугілля на 13% у фізичних обсягах та на 27% у грошовому вираженні. Це призвело до втрати трьох мільярдів доларів валютної виручки.

Згідно з оцінками аналітичної компанії "ТеДо", навіть постачання вугілля до Китаю через Далекий Схід — найвигідніший напрямок — стали збитковими: у квітні вони приносили 259 рублів втрат (приблизно 2,9 дол) на кожну тонну.

За даними Міненерго РФ, 30 компаній перебувають під загрозою банкрутства. Водночас Росстат зафіксував рекордний рівень простроченої заборгованості у галузі — 25 мільярдів рублів (278 млн дол). Лише в березні вона зросла на 30%, або на 5,8 мільярда (64 млн дол).

Нагадаємо:

Російська вугільна промисловість, що поринула в глибоку кризу після ембарго на постачання палива в країни Євросоюзу і зниження світових цін, не вийде з неї в найближчі п'ять років.

Імпорт вугілля з Росії до Китаю у квітні 2025 року впав на 13%, до 7,4 мільйона тонн, порівняно з тим самим місяцем 2024 року.

Західні санкції та труднощі з експортом до Азії спровокували серйозну кризу у вугільній галузі Росії.