НБУ спростував заяви Укрпошти про нові вимоги до квитанцій за комуналку

Національний банк України заявив, що не запроваджував нових вимог щодо зазначення податкового номера, ПІБ чи повного номера платіжної картки на квитанціях під час оплати житлово-комунальних послуг.

Про це повідомили у пресслужбі Нацбанку.

У регуляторі зазначили, що базові вимоги до оформлення платіжних документів діють із 2022 року після набуття чинності закону "Про платіжні послуги" та Інструкції №163. Водночас зміни до цієї інструкції, які набрали чинності у березні 2026 року, не посилили, а спростили порядок оформлення документів під час оплати комунальних послуг, кажуть в НБУ.

Зокрема, за безготівкової оплати комунальних послуг ПІБ та податковий номер платника не потрібно зазначати ні в платіжній інструкції, ні в документі, що підтверджує виконання платіжної операції.

Якщо ж здійснювати оплату готівкою, то, відповідно до Інструкції №103, яка діє з 2018 року, у документі зазначаються лише прізвище, ім'я та по батькові платника.

Окремих вимог для Укрпошти НБУ також не встановлював: "Вимоги Національного банку є однаковими для всіх надавачів платіжних послуг – як банків, так і небанківських установ. Жодних окремих чи спеціальних вимог саме для АТ "Укрпошта" нормативно-правові акти Національного банку не містять", – наголосили в регуляторі.

Там додали, що всі учасники ринку отримали однаковий шестимісячний перехідний період для приведення своїх процесів у відповідність до оновленого регулювання.

В НБУ також наголосили, що законодавство не вимагає видавати клієнту саме паперову квитанцію. Документ, який підтверджує виконання платіжної операції, може бути наданий як у паперовій, так і в електронній формі.

Окремо регулятор спростував інформацію про нібито обов'язковий друк повного номера платіжної картки на квитанції. У разі оплати комунальних послуг карткою надавач платіжних послуг діє як еквайр і повинен дотримуватися вимог Положення №164. Згідно з ним, номер картки може зазначатися у маскованому вигляді – із прихованою частиною цифр.

Водночас у Нацбанку повідомили, що перевірять практику оформлення документів за платіжними операціями Укрпошти "на предмет відповідності законодавству та нормативним вимогам регулятора щодо захисту прав споживачів платіжних послуг".

Нагадаємо:

Напередодні генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський заявив, що з 1 серпня компанія на вимогу НБУ почала друкувати на паперових чеках за комунальні та інші платежі розширені персональні дані платника, зокрема податковий номер і повний номер банківської картки.

Смілянський назвав такі вимоги надмірними та повідомив, що Укрпошта звернулася до регулятора, уряду, Офісу президента й уповноваженого Верховної Ради з прав людини з пропозицією їх переглянути.