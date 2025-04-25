В Росії бурять нафтові свердловини найбільшими темпами за останні 5 років

Російські виробники нафти бурять свердловини найбільшими темпами за останні п’ять років, оскільки країна готується як до послаблення обмежень на видобуток ОПЕК+, так і до можливості послаблення деяких міжнародних санкцій.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що цей рівень активності, який на понад третину перевищує довоєнний рівень, вказує, що російська нафтова промисловість пристосувалась до західних санкцій.

За словами Рональда Сміта з компанії Emerging Markets Oil & Gas Consulting Partners LLC, загальна потужність Росії з видобутку сирої нафти та конденсату становить від 11 до 11,5 мільйонів барелів на день, що практично не змінилося порівняно з 2016 роком.

За даними Bloomberg, у січні-лютому середня протяжність експлуатаційного буріння в Росії становила понад 2370 км. Це вище середнього сезонного показника за три роки повномасштабного вторгнення.

Хоча деякі великі іноземні постачальники покинули країну після вторгнення, вони продали російські підрозділи місцевим менеджерам, зберігаючи обладнання та спеціалістів у Росії.

Крім того, SLB Plc та Weatherford International Plc продовжували працювати, хоча й у менших масштабах.

За словами експертів, за останні три роки місцеві сервісні компанії також змогли знайти альтернативних постачальників обладнання або розробити власні еквіваленти.

Нагадаємо:

Ціни на нафту зростають другий день поспіль, їх підтримало потенційне послаблення торговельної війни між США та Китаєм, однак загалом ринок прямує до зниження за підсумками тижня через побоювання надлишкової пропозиції.