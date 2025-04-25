В России бурят нефтяные скважины самыми большими темпами за последние 5 лет

Российские производители нефти бурят скважины наибольшими темпами за последние пять лет, поскольку страна готовится как к ослаблению ограничений на добычу ОПЕК+, так и к возможности ослабления некоторых международных санкций.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что этот уровень активности, который более чем на треть превышает довоенный уровень, указывает, что российская нефтяная промышленность приспособилась к западным санкциям.

По словам Рональда Смита из компании Emerging Markets Oil & Gas Consulting Partners LLC, общая мощность России по добыче сырой нефти и конденсата составляет от 11 до 11,5 миллионов баррелей в день, что практически не изменилось по сравнению с 2016 годом.

По данным Bloomberg, в январе-феврале средняя протяженность эксплуатационного бурения в России составляла более 2370 км. Это выше среднего сезонного показателя за три года полномасштабного вторжения.

Хотя некоторые крупные иностранные поставщики покинули страну после вторжения, они продали российские подразделения местным менеджерам, сохраняя оборудование и специалистов в России.

Кроме того, SLB Plc и Weatherford International Plc продолжали работать, хотя и в меньших масштабах.

По словам экспертов,за последние три года местные сервисные компании также смогли найти альтернативных поставщиков оборудования или разработать собственные эквиваленты.

Напомним:

Цены на нефть растут второй день подряд, их поддержало потенциальное ослабление торговой войны между США и Китаем, однако в целом рынок направляется к снижению по итогам недели из-за опасений избыточного предложения.