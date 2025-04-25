Нафта відреагувала на потенційне послаблення торгової війни між США та Китаєм

Ціни на нафту зростають другий день поспіль, їх підтримало потенційне послаблення торговельної війни між США та Китаєм, однак загалом ринок прямує до зниження за підсумками тижня через побоювання надлишкової пропозиції.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 43 центи — до $66,98 за барель, хоча загалом за тиждень очікується падіння на 1,4%.

Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 42 центи — до $63,21 за барель, але, ймовірно, втратить 2,3% за тиждень.

"Сьогодні ціни на нафту дещо зростають, оскільки ринок реагує на ознаки послаблення напруги навколо тарифів Трампа та можливу зміну курсу ФРС, що сприяє загальному відновленню ринку", — зазначив старший аналітик LSEG Ань Фам.

"Втім, у тижневому вимірі ціни знижуються, оскільки зберігаються побоювання щодо надлишкових поставок від країн ОПЕК+, а перспектива попиту залишається невизначеною через триваючі торговельні суперечки. Додатковий тиск на нафтові котирування чинить і зміцнення долара США", — додав він.

Президент США Дональд Трамп у четвер заявив, що торговельні переговори між США і Китаєм тривають, заперечивши твердження Пекіна про їхню відсутність.

Китай розглядає можливість звільнити деякий імпорт зі США від 125% тарифів і звернувся до компаній із проханням подати списки товарів, які можуть підпадати під це звільнення — це найвиразніший сигнал про занепокоєння Пекіна щодо економічних наслідків торговельної війни.

На початку цього місяця ціни на нафту різко впали після того, як нові тарифи викликали побоювання щодо глобального попиту і спричинили розпродажі на фінансових ринках.

Зростає занепокоєння щодо надлишкової пропозиції. Кілька членів ОПЕК+ пропонували збільшити видобуток нафти вдруге поспіль у червні, повідомляло агентство Reuters раніше цього тижня.

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Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп 3 квітня запровадив 34-відсоткові мита на імпорт з Китаю на додаток до 20%, які він запровадив раніше цього року.

Згодом, Сполучені Штати наклали на Китай мита у 104%, які набули чинності з 9 квітня.

З 10 квітня Китай запровадив 34% мита на весь імпорт зі Сполучених Штатів Америки.

Станом на 10 квітня, ставка мит США на китайський імпорт фактично становила 145%.

11 квітня Китай збільшив мита на американські товари до 125% у відповідь на дії Дональда Трампа.

23 квітня Трамп заявив що мита на китайські товари будуть суттєво знижені, але не будуть нульовими.

Адміністрація Трампа розглядає можливість зниження мит для Китаю зі 145% до 50-65%, щоб полегшити напругу у відносинах з Пекіном.

Китай заявив, що США мають повністю скасувати всі односторонні тарифні заходи, якщо вони дійсно зацікавлені у відновленні торгових переговорів.