Російські безпілотники атакували порт на Одещині

Росіяни атакували Одещину, пошкоджень зазнали обʼєкти портової та транспортної інфраструктури.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Цієї ночі ворог вчергове атакував Одещину ударними безпілотниками. Зазнали пошкоджень обʼєкти портової та транспортної інфраструктури", – написав він у Телеграм.

За його даними, внаслідок удару пошкоджено склад сухих вантажів та дорожні контейнери, вибито скління в адміністративних будівлях.

Загоряння не зафіксовано. На щастя, минулося без постраждалих.

"На місцях подій працюють спеціальні та комунальні служби. Правоохоронці документують чергові воєнні злочини країни-агресора", – додав Кіпер.

