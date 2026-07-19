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На Харківщині Росія пошкодила черговий термінал "Нової пошти": загинули троє

Володимир Тунік-Фриз — 19 липня, 14:52
На Харківщині Росія пошкодила черговий термінал Нової пошти: загинули троє
Росіяни зруйнували ще один термінал Нової пошти
Харківська ОВА

У Харківській області ворог атакував ракетами поштовий логістичний термінал компанії "Нова пошта".

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок атаки загинуло три особи: 24-річний, 45-річний та 62-річний чоловіки.

Ще 20 людей зазнали поранень різного ступеня важкості. Троє постраждалих – у важкому стані. Лікарі борються за їхнє життя.

Рятувальники ліквідують наслідки удару, але роботи ускладнюються повторними ударами росіян.

Нагадаємо:

Російські окупанти під час ракетної атаки на Київ у ніч на 19 липня прямим влучанням ракети знищили потужності виробника балістичного захисту UKRTAC.

Російські загарбники завдали удару керованими авіабомбами по цивільній та промисловій інфраструктурі міста Суми.

У ніч на неділю, 19 липня, у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожої балістики, у столиці пролунало понад 40 вибухів, загорілися будинки, ТРЦ і автомобілі, є загиблий і потерпілі.

У ніч на 19 липня російські загарбники влучили у логістичний хаб у Київській області, внаслідок чого виникла велика пожежа.

Нова пошта логістика війна

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