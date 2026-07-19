На Харківщині Росія пошкодила черговий термінал "Нової пошти": загинули троє

Росіяни зруйнували ще один термінал Нової пошти

У Харківській області ворог атакував ракетами поштовий логістичний термінал компанії "Нова пошта".

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок атаки загинуло три особи: 24-річний, 45-річний та 62-річний чоловіки.

Ще 20 людей зазнали поранень різного ступеня важкості. Троє постраждалих – у важкому стані. Лікарі борються за їхнє життя.

Рятувальники ліквідують наслідки удару, але роботи ускладнюються повторними ударами росіян.

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