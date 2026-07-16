Росіяни КАБом пошкодили відділення "Нової пошти" у Краматорську

Росіяни поцілили у відділення "Нової пошти" у місті Краматорськ на Донеччині: там виникла пожежа, але обійшлося без жертв.

Про це "Нова пошта" повідомляє у Телеграм.

"Сьогодні ворожий КАБ влучив у відділення "Нової пошти" №5 у Краматорську. В момент влучання всі співробітники перебували в укритті", – говориться у повідомленні.

Внаслідок ворожого удару виникла пожежа, наразі на місці працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків.

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"Нова пошта" обіцяє компенсувати клієнтам оголошену цінність відправлень, які постраждали внаслідок атаки.

"Ми вже зв'язуємось з клієнтами, щоб повідомити деталі щодо відшкодування", – говориться у повідомленні.

"Нова пошта" задіяла резервні логістичні маршрути, щоб мінімізувати можливі затримки в доставці.

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Нагадаємо:

5 липня росіяни атакували сортувальний термінал "Нової пошти" у Чернігівській області та зруйнували його.

Увечері 3 липня російські дрони атакували Запоріжжя та пошкодили відділення №7 "Нової пошти", унаслідок удару загинув водій.

Раніше у Дніпрі внаслідок атаки було пошкоджено сортувальний термінал "Нової пошти".